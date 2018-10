Imbratta tomba di Franco, arrestato

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Ha imbrattato di vernice rossa la tomba di Francisco Franco nella basilica di Valle de los Caídos, disegnando una colomba della pace, per poi essere arrestato dalla Guardia Civil. Autore dell'azione dimostrativa - che arriva mentre sono in corso complicati colloqui per decidere dove sarà trasferita la salma del dittatore spagnolo - è lo scultore Enrique Tenreiro che ha motivato il suo gesto "per la libertà e la riconciliazione di tutti gli spagnoli".

L'azione, immortalata dal fotografo Pedro Armestre, è rimbalzata sui social network e sui media spagnoli tra cui El Pais. Nelle immagini si vede Terneiro, in ginocchio davanti alla lapide, rimuovere i fiori sulla tomba di Franco e disegnare a tutta velocità la colomba con lo slogan 'Per la libertà'.

L'uomo, che è stato anche fischiato da diverse persone presenti, si è lanciato in un'arringa al momento dell'arresto sottolineando di "non essere contro l'unità della Spagna, ma Franco ha ucciso molte persone".