Francia, inchiesta su neonati senza arti

(ANSA) - PARIGI, 31 OTT - Un' "inchiesta nazionale" è attualmente "in corso" in Francia sul caso dei bambini nati senza braccia: è quanto ha riferito il direttore generale dell'agenzia per Salute pubblica, Francois Bourdillon, intervistato da RTL. Da parte sua, la ministra della Salute, Agnès Buzyn, ha precisato che i primi risultati dell'inchiesta sono attesi entro il 31 gennaio. In totale, sarebbero 18 i casi di neonati venuti alla luce senza braccia in alcune zone della Francia, in particolare, nel dipartimento dell'Ain.