Esce il libro di Segolene Royal

(ANSA) - PARIGI, 31 OTT - Dopo la valanga del #metoo, arriva lo tsunami Segolene Royal. Che dopo sconfitte, offese e tradimenti personali resta sempre una delle donne più popolari nella politica francese. Attesissimo, è uscito questa mattina nelle librerie "Quello che finalmente posso dirvi", 300 pagine di controverità, racconto di quello che una donna deve ancora subire quando fa politica ed episodi salaci.

In 30 anni da protagonista, Segolene - che è stata la compagna dell'ex presidente Francois Hollande dal quale ha avuto 4 figli - si è sentita dire di tutto. E l'intero primo capitolo, in omaggio a #metoo, è dedicato alle difficoltà di essere donna vicina al potere: allusioni gridate o sussurrate, commenti sul proprio fisico, offese sessiste e molto altro. Segolene regola i conti personali con politici come Lionel Jospin e Michel Rocard, o giornalisti come Alain Duhamel ma soprattutto con Hollande.