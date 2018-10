Francia: Macron è stanco,4 giorni riposo

(ANSA) - PARIGI, 30 OTT - Emmanuel Macron viene descritto come sempre più stanco e acciaccato. E ora ha deciso di sospendere la sua frenetica agenda presidenziale per prendersi qualche giorno di riposo. Dopo una colazione di lavoro prevista a metà giornata, la settimana del quarantenne eletto nel maggio 2017 a cui cominciano a spuntare i primi capelli bianchi si ferma. "Nessun appuntamento, nessun evento, nessun intervento per quattro giorni. Una cosa mai vista dalla sua elezione", commenta Le Figaro, uno dei tanti giornali, a dedicare oggi ampio spazio a questa sorta di inedito 'pit-stop' presidenziale.

In modo del tutto inconsueto, ha inoltre fatto anticipare a questa mattina il consiglio dei ministri, generalmente in programma di mercoledì, per "convenienze personali".

All'Eliseo, spiegano che Macron vuole solo tirare il fiato, prima di una nuova maratona di impegni ufficiali. Al momento si ignora il luogo in cui il presidente passerà questi 4 inediti giorni di vacanze, in coincidenza con il ponte di Ognissanti