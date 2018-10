Farnesina: Moavero,più donne in carriera

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "La rappresentanza femminile è ancora minoritaria: bisogna aumentare la presenza femminile nella nostra carriera diplomatica e consolare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi intervenendo oggi al Quirinale a un incontro in occasione della Conferenza dei consoli italiani nel mondo. Il titolare della Farnesina ha sottolineato ai consoli presenti al Quirinale quanto "il Paese sia grato" per la loro attività spesso svolta "con scarse risorse". Ricordando poi l'importanza della Conferenza dei consoli ("era 16 anni che non si riuniva"), Moavero ha aggiunto che "il console è il punto di contatto dei cittadini italiani con la madre patria".