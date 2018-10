Parte scala Tour Eiffel all'asta

(ANSA) - PARIGI, 29 OTT - Una parte della scala della Tour Eiffel sarà venduta a fine novembre all'asta a Parigi dopo un periodo di esposizione nella sede della casa d'aste ArtCurial nei pressi degli Champs Elysees.

Alta 4,3 metri e composta da 25 gradini, il frammento proviene dalla scala elicoidale originale del monumento, fabbricata nel 1889, che collegava il 2/o al 3/o piano.

Proveniente da una collezione privata canadese, il reperto è stimato fra i 40.000 e i 60.000 euro.

Nel 1983, la costruzione di un ascensore fra i due ultimi piani della Tour Eiffel aveva avuto come conseguenza quella di dover smontare una scala. La scala fu tagliata in 24 parti, ognuna delle quali finita in collezioni private e siti prestigiosi di tutto il mondo.