StavoltaVoto, al via campagna Europee

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Il Parlamento europeo punta sui giovani in vista delle elezioni di maggio, chiedendo loro di trasformarsi in attivisti del voto. L'obiettivo di questi volontari sara' convincere più persone possibile a recarsi alle urne in un suffragio chiave per il futuro della Ue. E' questo il senso dell'iniziativa #StavoltaVoto, presentata alla Festa del Cinema di Roma. Perche' l'Europa e' cultura, sottolineano gli organizzatori, che hanno fatto raccontare agli attivisti la loro esperienza per le strade, a spiegare alle persone l'importanza del voto di maggio. #StavoltaVoto e' una piattaforma di incontro sul web, che registra quante persone vengono reclutate, e che a loro volta possono diventare attiviste per andare a caccia di nuovi potenziali votanti. Iscrivendosi alla piattaforma "si mette la propria faccia per garantire alle prossime elezioni un parlamento forte, l'unico strumento per far sentire la propria voce in Europa", spiega Valeria Fiore, responsabile dell'ufficio di collegamento del Parlamento Ue in Italia.