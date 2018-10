Russia: 6 morti per inondazioni al sud

(ANSA) - MOSCA, 26 OTT - Almeno sei persone sono morte nell'inondazione provocata dalle forti piogge che hanno colpito in questi giorni la regione di Krasnodar, in Russia meridionale.

Lo riferisce l'assessore regionale per la protezione civile e le situazioni di emergenza, Serghiei Kapustin, citato dalla Tass.

Le violente precipitazioni hanno danneggiato strade, autostrade e ponti, e hanno costretto a interrompere il traffico ferroviario su numerosi tratti. Si registrano interruzioni nelle forniture di gas ed energia elettrica, e la città di Tuapse, dove vivono 60.000 persone è senza acqua corrente.