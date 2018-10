Francia, sgombero campo illegale Nantes

(ANSA) - PARIGI, 26 OTT - Circa 70 migranti sono stati evacuati questa mattina da un giardinetto di Nantes, in cui erano accampati con delle tende da una decina di giorni.

L'operazione di sgombero è cominciata intorno alle 8:30 del mattino, in presenza di una decina di militanti delle associazioni in sostegno agli esiliati. I migranti evacuati sono essenzialmente uomini. Secondo la prassi francese, verranno ora condotti nei centri di accoglienza e orientamento (Cao) della zona, una soluzione temporanea, in attesa di esaminare la loro situazione. Tra loro, una sola famiglia, con un bimbo di due anni, ha precisato una fonte di polizia che segue il dossier.

A inizio settembre, un altro centinaio di persone erano state sgomberate da un altro campo illegale di Nantes.