Parigi, esplode violenza adolescenti

(ANSA) - PARIGI, 25 OTT - Esplode la violenza delle bande di adolescenti a Parigi, dove un ragazzino di 16 anni è rimasto ucciso in una rissa sanguinosa in piena capitale, nel XX arrondissement. Il fenomeno, già conosciuto, ha assunto contorni sempre più violenti e dall'inizio dell'anno sono già 10 le vittime.

Spranghe di ferro, mazze da baseball, coltelli, tutte le armi vengono dispiegate per il controllo delle strade dei quartieri.

Anche in banlieue la situazione diventa incontrollabile: ai Lilas, nella Seine-Saint-Denis, ha perso la vita 10 giorni fa un tredicenne, morto per una serie di sprangate che gli avevano causato un edema polmonare.

"Aiutateci a salvare i nostri ragazzi" è l'appello disperato che rivolgono i genitori di ragazzi di banlieue, guidati da una giovane mamma, Aicha, alle autorità: "non vogliamo che ci ammazzino i nostri figli".