Migranti: incidenti al confine croato

(ANSAmed) - BELGRADO, 25 OTT - Tre migranti e tre poliziotti bosniaci sono rimasti feriti in nuovi incidenti scoppiati nella tarda serata di ieri al valico di Maljevac, presso Velika Kladusa, al confine tra Bosnia-Erzegovina e Croazia. Gli agenti si sono opposti a un nuovo tentativo dei migranti, dopo quello di ieri, di sfondare i blocchi e passare in territorio croato.

Ne ha dato notizia oggi la polizia bosniaca, schierata in forze a presidiare la frontiera, unitamente a quella croata mobilitata anch'essa dall'altra parte del confine. I migranti hanno lanciato pietre e altri oggetti contro il cordone di poliziotti, che hanno risposto con brevi cariche.