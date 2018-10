Il Sakharov 2018 va all'ucraino Sentsov

"Ho l'onore di annunciare che la conferenza dei presidenti dei gruppi politici ha appena deciso di attribuire il premio Sakharov 2018 a Oleg Sentsov". Lo ha annunciato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani alla plenaria, che ha risposto con un applauso. "Il premio gli è stato assegnato per il suo coraggio e la sua determinazione - ha aggiunto -. Il cineasta ucraino è diventato il simbolo per la lotta ai prigionieri politici in Russia e nel mondo. Il Parlamento esprime la sua solidarietà alla sua causa, chiediamo che sia immediatamente liberato". Sentsov è stato condannato nel 2015 a 20 anni di carcere in Russia con l'accusa di aver pianificato atti di terrorismo.