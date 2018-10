Gb: donne militari in corpi speciali

(ANSA) - LONDRA, 25 OTT - Cadono gli ultimi tabù per le donne in servizio nelle forze armate britanniche: nel prossimo futuro saranno ammesse non solo in tutti i reparti da combattimento, ma anche nelle unità speciali, come ufficializzato oggi alla Camera dei Comuni dal ministro della Difesa, Gavin Williamson.

Il ministro ha assicurato che non vi saranno più ruoli off limits per le donne in divisa e in mimetica, incluse le unità del Sas (Special Air Service), il principale corpo speciale aviotrasportato dell'esercito di Sua Maestà, creato durante la II guerra mondiale per le operazioni contro i tedeschi in Nord Africa e prima forza militare al mondo usata per blitz antiterrorismo e recupero di ostaggi fin dagli anni '70.

L'accesso a qualunque corpo "sarà d'ora in poi determinato dalla sola abilità, non dal genere", ha detto Williamson. Il divieto di servire in unità 'combat' era stato già abolito in Gran Bretagna nel 2016, al pari di Usa, Canada, Israele e altri Paesi.