Conte, vorremmo di nuovo il G8 con Mosca

(ANSA) - MOSCA, 25 OTT - Il premier italiano Giuseppe Conte torna a dirsi favorevole al ritorno al formato G8 con la Russia.

"Se ci sedessimo assieme in un gruppo di otto al summit" in Canada a giugno - ha detto Conte in un'intervista alla Tass - sarebbe più facile risolvere molte questioni, incluse quelle che riguardano le crisi globali più serie e urgenti". La Russia fu esclusa dal G8 (ora G7) nel 2014 per l'invasione della Crimea.