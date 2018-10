Putin,no remore acquisto titoli italiani

(ANSA) - MOSCA, 24 OTT - "Sappiamo che l'economia italiana ha basi molto solide, ci fidiamo del governo italiano e noi siamo sicuri che i problemi saranno risolti". Lo ha detto Vladimir Putin al Cremlino parlando del dibatto sulla manovra e del confronto con la Commissione europea. "Su questo noi non ci intromettiamo. Ma - ha aggiunto in conferenza stampa con Conte - non ci sono remore di carattere politico sull'acquisto dei titoli di stato italiani dal fondo sovrano russo", sebbene "oggi non ne abbiamo discusso".