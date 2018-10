Manovra: Berlino sostiene Commissione Ue

(ANSA) - BERLINO, 24 OTT - "Noi sosteniamo la Commissione Ue nel suo lavoro, questo è il suo ruolo". Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, rispondendo in conferenza stampa a una domanda sulla bocciatura del bilancio italiano da parte della Commissione Ue. "Il mantenimento delle regole del patto di stabilità e crescita, solide finanze pubbliche: questi sono importanti presupposti per quello che vogliamo tutti, e cioè un sviluppo positivo e sostenibile dell'economia per i cittadini", ha aggiunto.