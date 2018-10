Fincantieri-Naval, pronti a lancio

(ANSA) - PARIGI, 23 OTT - "Riconoscendo la dichiarazione di sostegno dei Governi francese e italiano, e subordinatamente all'approvazione dei rispettivi consigli di amministrazione, Fincantieri e Naval Group sono pronti a lanciare concretamente l'alleanza con l'obiettivo in particolare di definire i termini e le condizioni per la costituzione di una joint venture paritaria (50/50)": è quanto si legge in un comunicato diffuso dai due gruppi al termine dell'incontro a Parigi tra le ministre della Difesa di Italia e Francia, Elisabetta Trenta e Florence Parly, con la partecipazione dei vertici di Fincantieri e Naval Group, Giuseppe Bono e Hervé Guillou. "La costituzione di questa Joint venture - si prosegue nella nota - rappresenta un primo passo verso la creazione dell'alleanza". I governi di Italia e Francia anno poi diffuso una nota congiunta in cui "plaudono all'alleanza industriale e commerciale proposta da Fincantieri e Naval Group", a firma di Di Maio, Le Maire, Elisabetta Trenta e Florence Parly.