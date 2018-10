Polonia: amministrative,test per governo

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - La Polonia vota per le amministrative, primo test elettorale dal 2015, considerate un vero e proprio banco di prova per in vista delle politiche del 2019 per il partito 'Diritto e giustizia' del premier conservatore Mateusz Morawiecki. I polacchi sono chiamati a scegliere 2.500 sindaci e 47.000 consiglieri comunali. In molti casi, si prevede che non sarà sufficiente il primo turno. I ballottaggi si terranno il 4 novembre. Si tratta di un voto locale, ma la posta in gioco è nazionale. Il partito di Morawiecki ha puntato sul welfare e sul sovranismo, avviando allo stesso tempo una svolta autoritaria. Ed è anche entrato in rotta di collisione con l'Unione Europea per una serie di riforme sulla giustizia ritenute un attacco all'indipendenza della magistratura. Secondo gli ultimi sondaggi, 'Diritto e Giustizia' avrebbe il sostegno del 45% degli elettori, mentre risultano in calo i partiti di opposizione. 'Piattaforma civica' si attesta al 23,9%, mentre tutte le altre formazioni rimangono al di sotto del 10%.