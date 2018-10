Macedonia: Sofia e Pristina soddisfatti

(ANSA) - BELGRADO, 20 OTT - La Bulgaria ha espresso soddisfazione per il voto positivo del parlamento macedone all'accordo con la Grecia sul nuovo nome (Macedonia del nord) e alle relative modifiche costituzionali, sottolineando che ciò apre la strada al processo di integrazione euroatlantica del Paese ex jugoslavo. "Si tratta dell'unica decisione giusta e responsabile che offre una possibilità di benessere a tutti i cittadini. Ci complimentiamo con tutti i membri del parlamento che hanno votato per il nostro futuro comune nella Nato e nell'Unione europea", ha detto il ministro degli esteri bulgaro Ekaterina Zaharjeva, citata dai media serbi.

Anche il presidente del Kosovo Hashim Thaci si è detto soddisfatto del voto del parlamento di Skopje. In dichiarazioni postate su Facebook, Thaci ha sottolineato che "la Macedonia ha scelto la via dell'integrazione euroatlantica, compiendo un grande passo avanti verso il rafforzamento della pace nell'intera regione".