Londra marcia per voto su accordo Brexit

Migliaia di persone sono attese oggi nel centro di Londra in una marcia per chiedere un referendum sull'eventuale accordo finale con l'Ue per la Brexit. I manifestanti partiranno da Hyde Park alle 13 e percorreranno le strade della capitale britannica fino alla piazza del Parlamento dove ci saranno alcuni interventi dal palco, tra i quali quello del sindaco Sadiq Khan. Da stamattina l'hashtag #PeoplesVoteMarch era tra quelli più di tendenza su Twitter, con tanti giovani, che nel 2016 non avevano l'età per votare al referendum sul divorzio dall'Ue, che hanno dichiarato l'intenzione di partecipare. La protesta è sostenuta da parlamentari di diversi schieramenti, ma la premier britannica Theresa May ha già escluso che si possa tenere un voto popolare sull'intesa con Bruxelles. "Sarà la manifestazione più grande, più chiassosa e più importante che ci sia mai stata", dicono gli organizzatori di The People's vote, secondo quanto riportato dalla Bbc.