Khashoggi: ispezionato van del Consolato

(ANSA) - ISTANBUL, 19 OTT - I tecnici della polizia scientifica turca hanno ispezionato per circa tre ore il minivan nero in dotazione al consolato saudita di Istanbul in cui il corpo di Jamal Khashoggi sarebbe stato trasportato alla vicina residenza del console dopo la probabile uccisione in consolato.

Si tratta un Mercedes Vito con targa diplomatica, esaminato in cerca di possibili tracce di dna o di sangue. Tra gli strumenti utilizzati, scrivono i media locali, c'è il Luminol, sostanza chimica in grado di rendere evidenti tracce ematiche non visibili a occhio nudo. Il mezzo sarebbe giunto nella residenza del console alle 15:09 del 2 ottobre, cioè poco meno di due ore dopo l'ingresso del reporter in consolato. Nel mirino delle indagini turche ci sono anche altri veicoli della missione diplomatica.