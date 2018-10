Kurz, debito Italia pericolo per la Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 18 OTT - "I debiti eccessivi" sono "pericolosi", non solo "per i Paesi che li hanno accumulati", ma "anche per l'Europa": così il cancelliere austriaco Sebastian Kurz prima di entrare al vertice europeo a Bruxelles, rispondendo a una domanda sul bilancio dell'Italia.

"Ritengo negativo che siano state fatte eccezioni per i Paesi più grandi", ha detto Kurz, che si è definito "un grande difensore" dei criteri di Maastricht e ha indicato la politica economica di Vienna come esempio di "equilibrio".