Nessun vertice straordinario su Brexit

Nel corso della cena sulla Brexit 27 leader europei si sono detti pronti per un vertice europeo, quando il negoziatore della Ue, Michel Barnier, farà sapere che ci sono stati "progressi decisivi" nel negoziato con Londra. Per il momento non è prevista l'organizzazione di un summit straordinario a novembre. Si apprende da fonti Ue.

Nel corso della serata i 27 leader hanno riaffermato la loro piena fiducia nel capo negoziatore Michel Barnier e la loro determinazione a restare uniti, spiegano le fonti. Inoltre hanno chiesto a Barnier di proseguire negli sforzi, per raggiungere un accordo secondo le linee guida già concordate.