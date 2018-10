Lussemburgo: Bettel resta in pista

(ANSA) - BRUXELLES, 15 OTT - La grande rivincita del partito cristianodemocratico (Csv) di Jean-Claude Jucker non c'è stata, il premier lussemburghese uscente, Xavier Bettel, per ora resta in pista per formare un nuovo governo ed anche in Lussemburgo i verdi registrano un significativo successo: questo in sintesi il bilancio dei voti espressi ieri dai lussemburghesi che emerge a conclusione dello spoglio delle schede.

Il premier uscente Xavier Bettel è stato ricevuto stamane dal capo dello Stato, il Gran Duca Henri Albert Guillaume, al quale, come prevede la prassi, ha presentato le sue dimissioni.

Ma la stampa locale è sostanzialmente concorde nel ritenere che i risultati usciti dalle urne consentiranno al liberale Bettel - alleato dichiarato di Emmanuel Macron - quanto meno di provare ad andare avanti con la coalizione blu-rosso-verde che ha finora governato il Paese.