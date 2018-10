Lussemburgo oggi al voto

I seggi si sono chiusi in Lussemburgo, dove oggi circa 256mila elettori erano stati chiamati a scegliere 60 nuovi parlamentari. I risultati delle elezioni legislative sono previsti già in serata, tra le 18 e le 20. Secondo gli ultimi sondaggi alla vigilia delle elezioni, i cristianodemocratici dell'ex premier e ora presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, erano in testa alle intenzioni di voto, col 35%, mentre il partito liberale dell'attuale premier Xavier Bettel, veniva dato al 15%.