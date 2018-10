Brexit: ex ministro, bocciare piano May

(ANSA) - LONDRA, 14 OTT - L'ex ministro britannico euroscettico David Davis ha esortato il governo a ribellarsi al piano proposto alla Ue dalla premier, Theresa May, sui termini per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. In una lettera pubblicata dal Sunday Times, Davis scrive che i programmi della May per continuare alcuni legami con la Ue in base al piano Chequers sono "completamente inaccettabili" e devono essere fermati. Secondo Davis, è arrivato il momento per i ministri "di esercitare la loro autorità collettiva" per eliminare il piano della May. La premier britannica deve anche affrontare gli ostacoli del partito Unionista democratico dell'Irlanda del Nord che ha avuto un ruolo cruciale nel sostenere il suo governo di minoranza in Parlamento. La leader, infatti, Arlene Foster, si oppone a qualsiasi piano Brexit che richiederebbe controlli sulle merci in viaggio tra l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna.