Fake news: Ue, elezioni sotto attacco

(ANSA) - BRUXELLES, 13 OTT - "Le nostre elezioni sono sotto attacco, non di bombe o proiettili, ma di bots e bytes" e, "anche se le fake news non sono niente di nuovo, il mondo cyberconnesso di oggi le rende molto più facili in termini di scala e molto più grandi in termini di impatto", dove "i dati" personali e comportamentali raccolti su internet dai social e piattaforme simili diventano "materiale di tipo bellico". E' il monito lanciato dal commissario Ue alla sicurezza Julian King, alla vigilia della maxi conferenza Ue su questo tema.