Stormy Daniels a fiera erotismo Berlino

(ANSA) - BERLINO, 11 OTT - Stormy Daniels, la donna che ha messo in difficoltà con le sue dichiarazioni il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, inaugura oggi a Berlino la fiera dell'erotismo Venus, come rende noto la stampa tedesca. La 39enne pornostar sarà l'ospite d'onore della fiera berlinese.

Stormy Daniels, al secolo Stephanie Clifford, ha appena pubblicato un libro dal titolo "Apertura totale - Una donna contro Trump", in originale "Full disclosure", dove racconta la sua vicenda con Donald Trump, la storia di sesso avuta con lui nel 2006 e di come sia stata pagata dall'avvocato del tycoon per tacere.