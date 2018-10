Ue: sulla Brexit ancora non ci siamo

(ANSA) - BRUXELLES, 10 OTT - "Il capo negoziatore per la Ue Michel Barnier ed il suo team stanno lavorando giorno e notte per raggiungere un accordo sulla Brexit, ma ancora non ci siamo". Così il commissario europeo agli Affari interni Dimitris Avramopoulos ad una domanda sullo stato dei negoziati, dopo l'aggiornamento di Barnier, di stamani, al collegio dei commissari.