Gb: allerta per jihadista in libertà

(ANSA) - LONDRA, 9 OTT - Le autorità britanniche e gli organi di sicurezza sono "in allerta" in vista della scarcerazione di Anjem Choudary: il 51enne 'predicatore' d'odio che negli anni scorsi ha infiammato numerosi giovani musulmani in una moschea della zona est di Londra, inneggiando a un certo punto all'Isis ed entrando in contatto con aspiranti lupi solitari jihadisti alcuni dei quali poi protagonisti di atti di terrorismo.

Choudary fu condannato nel 2016 a cinque anni e mezzo di detenzione per istigazione alla violenza e propaganda in favore del cosiddetto Stato Islamico. Ma potrà godere del beneficio della libertà condizionata a giorni, in base alle leggi del Regno, alla scadenza di metà della pena scontata.