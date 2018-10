Saviano in Francia, 'ce lo terremmo qui'

(ANSA) - PARIGI, 8 OTT - Medaglia d'oro della città di Nancy a Roberto Saviano, durante la tournée per l'uscita in Francia di 'Piranhas', traduzione dell'ultimo libro 'La Paranza dei bambini'. "La sua presenza qui è un grande onore per la città di Nancy, città animata da valori umanistici, che cerca di combattere l'oscurantismo", ha dichiarato durante la cerimonia il vicesindaco di Nancy ed ex giudice antiterrorismo, Gilbert Thiel, riferendosi, tra l'altro, alle parole pronunciate da Matteo Salvini: "In nome della libertà e dell'eguaglianza il ministro dell'Interno ci ha invitato a ricevere Saviano e possibilmente tenerlo qui con noi. Lo avremmo fatto volentieri ma sono sicuro che la sua lotta lo poterà nuovamente in Italia".