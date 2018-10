Erdogan in Ungheria, confronto con Orban

(ANSA) - ISTANBUL, 8 OTT - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parte stamani per una visita di due giorni un Ungheria, dove incontrerà il suo omologo Janos Ader, il capo del governo Viktor Orban e il presidente del Parlamento Laszlo Kover. Al centro del viaggio, fa sapere il suo ufficio, ci sono le relazioni bilaterali, con particolare attenzione agli aspetti politici, economici e di sicurezza, e le principali questioni regionali e internazionali. In agenda in particolare i rapporti tra Ankara e l'Ue alla luce della questioni migratoria.

Erdogan parteciperà inoltre alla cerimonia di riapertura della tomba di Gul Baba del periodo ottomano a Budapest e visiterà un cimitero per le vittime della prima guerra mondiale.