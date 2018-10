Illy verso alleanza del caffè con Jab

(ANSA) - NEW YORK, 5 OTT - Il caffè Illy potrebbe allearsi con Jacobs Douwe Egberts, divisione di JAB Holdings, il colosso che fa capo alla famiglia tedesca Reimann e che ha in portafoglio marchi come le scarpe Jimmy Choo e il caffè Kuerig Green Mountain. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'intesa potrebbe essere annunciata lunedì. L'accordo prevede che Jacobs Douwe Egberts produca per Illy capsule in alluminio compatibili con le macchine del caffè Nespresso.

L'accordo, se andrà in porto, andrà ad alimentare la 'guerra' per la conquista del mercato del caffè fra JAB, Nestlè e Starbucks. JAB negli ultimi anni si è rafforzata nel settore con l'acquisizione di Keurig Green Mountain, Peet's e Stumptown.