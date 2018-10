Ex ministro ambiente Cdu attacca Merkel

(ANSA) - BERLINO, 5 OTT - E' uno dei primi esponenti di spicco della Cdu a parlare a chiare lettere contro le scelte della cancelliera Merkel e contro il governo della Grosse Koalition, Norbert Roettgen, ministro dell'ambiente della Cdu nel secondo governo Merkel fino al 2012, in un'intervista al settimanale Der Spiegel. Roettgen ritiene che un ritiro della cancelliera prima della fine del mandato possa essere "sensato" e afferma di essere convinto che "il prossimo congresso della Cdu agli inizi di dicembre sarà decisivo". Secondo l'ex ministro dell'ambiente "abbiamo una dura realtà da affrontare: il centro si restringe mentre i margini populisti crescono", ha detto Roettgen. "Altrove, come in Italia, questi margini nel frattempo hanno conquistato il governo. Ciononostante continua a mancare ancora la consapevolezza di quanto sia profonda e diffusa la crisi, anche nella Cdu" ha continuato Roettgen.