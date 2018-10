Juncker, dobbiamo fermare il populismo

(ANSA) - BERLINO, 4 OTT - "La marcia dello stupido populismo e del nazionalismo deve essere fermata finché siamo ancora in tempo". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, parlando a Vienna per il centenario della fondazione della Repubblica dell'Austria.

"Io non insulto nessuno, e neppure gli euroscettici, ho rispetto per loro", ha aggiunto: "Loro pongono delle domande all'Europa e con loro bisogna dibattere, confrontarsi".