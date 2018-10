Germania, mai parlato di r.cittadinanza

(ANSA) - ROMA, 4 OTT - Nell'incontro con i parlamentari italiani "non abbiamo parlato di reddito di cittadinanza ma del fatto che sia naturale che gli Stati dell'Ue abbiano un sistema funzionante di protezione sociale". Lo ha detto all'ANSA il ministro tedesco per gli Affari Ue Michael Roth. "Come questo sistema possa essere attuato, è una decisione sovrana di ogni singolo Stato. Non mi voglio immischiare in una discussione politica interna", ha aggiunto.