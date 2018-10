Cyberattacco, 007 'tradito' da ricevuta

(ANSA) - MOSCA, 4 OTT - Uno dei sospetti agenti russi espulsi dall'Olanda aveva con sé una ricevuta di una corsa in taxi verso l'aeroporto di Sheremetyevo che mostrava come indirizzo di partenza la via di Mosca dove si trova il quartier generale del Gru. Lo riporta l'emittente in lingua russa basata a New York Rtvi.