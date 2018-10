Costarica, arrestata ex ministra romena

(ANSAmed) - BUCAREST, 4 OTT - L'ex ministro romeno del turismo Elena Udrea e l'ex procuratore Alina Bika, che erano entrambe fuggite in Costarica prima di essere condannate per reati di corruzione commessi durante il loro mandato, sono state arrestate ieri nel Paese centroamericano. Ne danno notizia i media a Bucarest, riferendo di un comunicato dell'Interpol in Costarica. Lo scorso giugno Udrea era stata condannata a sei anni di carcere, Bika a quattro anni, ma entrambe erano già scappate. Secondo l'avvocato difensore di Udrea, che è molto vicina all'ex presidente romeno Trajan Basescu, sarebbero molto scarse le possibilità di estradizione dell'ex ministro, che di recente ha avuto un figlio.