Romania: Ue, preoccupa riforme giustizia

(ANSA) - STRASBURGO, 3 OTT - "Seguiamo con preoccupazione gli ultimi sviluppi in Romania" sulle recenti riforme giudiziarie ed il loro impatto sulla separazione dei poteri. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans oggi alla plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo aprendo il dibattito sullo stato di diritto e l'indipendenza della magistratura nel Paese, alla presenza del primo ministro romeno Viorica Dancila.

"La lotta alla corruzione è essenziale, ora le cose stanno andando indietro. La Commissione è sempre pronta a collaborare e siamo fiduciosi che il dialogo andrà avanti", ha sottolineato Timmermans, precisando che la Commissione "sarà meticolosa e decisa". Poi l'invito alla Romania a "evitare di ribaltare i progressi degli ultimi anni" e a "fare i passi giusti", anche perché "non è ancora troppo tardi". Una risoluzione sarà posta in votazione alla sessione plenaria di novembre.