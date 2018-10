Merkel, riunificazione non è finita

(ANSA) - BERLINO, 3 OTT - "La Riunificazione tedesca non è finita". Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel, parlando oggi a Berlino per la giornata della Riunificazione tedesca, di cui oggi ricorre il 28/mo anniversario.

"Ricordo personalmente sempre con molta emozione il giorno della Riunificazione", ha detto la cancelliera, incitando a non dimenticare il "coraggio" delle persone che scesero per le strade dell'est a dimostrare, e l'opera di Helmut Kohl, che riuscì a realizzare l'unità "assieme agli alleati e in pace con i vicini".

"Ventotto anni dopo noi però sappiamo che quello che definiamo unità tedesca è un processo e una lunga strada - ha aggiunto -. È importante ascoltarci gli uni con gli altri, andare gli uni verso gli altri e non mollare". (ANSA)