Russia:Usa,stop a violazioni su missili

(ANSA) - BRUXELLES, 2 OTT - La Russia deve interrompere lo sviluppo di nuovi missili che possono portare testate nucleari, in violazione del trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces, che abolisce i missili nucleari a raggio intermedio), avvertendo che gli Usa potrebbero ricorrere "a contromisure" come "l'eliminazione dei missili" che Mosca "sta sviluppando".

Lo ha detto l'ambasciatrice Usa presso la Nato Kay Bailey Hutchison, in una conferenza stampa alla vigilia della ministeriale Nato difesa.