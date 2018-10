Incendio su nave passeggeri sul Baltico

(ANSA) - MOSCA, 02 OTT - E' scoppiato un incendio su un traghetto con circa 300 passeggeri a bordo nelle acque del Baltico. Le fiamme a bordo della Regina Seaways sono poi state spente e non si registrano feriti. La nave navigava da Kiel, in Germania, verso Klaipeda, in Lituania. L'incendio sarebbe stato provocato da uno scoppio in sala macchine mentre il traghetto navigava in acque internazionali a circa 135 chilometri dall'enclave russa di Kaliningrad.