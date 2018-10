Germania, intesa su riforma immigrazione

Le forze della coalizione di governo tedesca, Csu-Cdu e Spd, hanno raggiunto un accordo di compromesso sulla nuova legge sull'immigrazione per attrarre nuova forza lavoro qualificata da Paesi esterni all'Unione Europea. Nel documento concordato nella notte si è raggiunto un compromesso su un punto a lungo dibattuto e cioè che "in linea di principio si afferma una separazione tra asilo e migrazione economica". I migranti provenienti da paesi esterni all'Unione europea "avranno 6 mesi per cercare lavoro in Germania", ha spiegato il ministro degli interni tedesco, Horst Seehofer. I prerequisiti richiesti per la ricerca di lavoro saranno la conoscenza della lingua tedesca e una formazione appropriata all'occupazione che si intende cercare. "Abbiamo bisogno di forza lavoro qualificata da Stati terzi" e "la migrazione illegale può ridursi con queste misure", ha proseguito. Previste anche procedure più veloci per il riconoscimento dei titoli di studio.