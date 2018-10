Gb: unioni civili anche a coppie etero

(ANSA) - LONDRA, 2 OTT - Un nuova legge in arrivo in Gran Bretagna consentirà anche alle coppie eterosessuali l'accesso alle unioni civili come una sorta di matrimonio 'light' rispetto a quello tradizionale. Lo ha annunciato oggi la premier Theresa May, sottolineando come la riforma sia destinata ad accogliere le recenti indicazioni della Corte Suprema in questo senso.

Si tratta di rimuovere anche in Inghilterra e Galles, dopo che la Scozia aveva già provveduto, "gli squilibri" venutisi a creare in termini di diritti, evidenziano fonti del governo.

Le unioni civili furono introdotte in effetti nel 2004 come una forma di tutela esclusiva per le coppie Lgbt, che continuano a poterne godere anche ora dopo aver ottenuto nel 2013 l'accesso al cosiddetto matrimonio egualitario introdotto sotto il governo di David Cameron.