Gb: May, giro di vite contro uso droga

(ANSA) - LONDRA, 2 OTT - Il governo conservatore britannico di Theresa May annuncia un ennesimo giro di vite contro la droga, promettendo di voler prendere di mira anche i consumatori "della middle class" e dei ceti privilegiati. Il proclama arriva dal rampante ministro dell'Interno, Sajid Javid, intervenuto oggi dal podio del congresso Tory in corso a Birmingham. "C'è bisogno che la gente capisca che non è vero che i consumatori della middle class in fondo 'non danneggiamo nessuno'", ha tuonato Javid: "Non è così perché dietro di loro c'è tutta una catena, fatta di giovani vite abusate, di criminalità incoraggiata". "Nessuno è innocente se prende droghe illegali", ha concluso Javid, promettendo un irrigidimento delle norme e punizioni più severe per i consumatori 'social'.

Parole a cui hanno fatto eco quelle del titolare della Giustizia, David Gauke, il quale ha annunciato da parte sua la creazione di una nuova unità investigativa speciale per dare la caccia ai patrimoni finanziari frutto del riciclaggio dei boss.