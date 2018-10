Gb: stop a 'cresta' su mance camerieri

(ANSA) - LONDRA, 1 OTT - Basta con le trattenute delle catene di ristoranti e fast food, in Gran Bretagna, sulle mance destinate in teoria ai camerieri. Lo ha deciso il governo di Theresa May rinnovando l'impegno - in effetti già annunciato due anni fa - a imporre con una direttiva ad hoc che l'intero ammontare del servizio, inserito di norma automaticamente nel conto dei ristoranti del Regno per una quota del 12,5%, vada davvero e per intero al personale. Diverse catene incamerano fra il 10 e l'8% del totale delle mance, un malcostume denunciato da tempo da più parti. L'annuncio del governo Tory rientra fra i tentativi di rispondere con misure di maggior tutela sociale alla decisa sfida lanciata su questo terreno dal Labour di Jeremy Corbyn. Misure che il tabloid filo-laburista Daily Mirror liquida da parte sue come di facciata, svelando oggi stesso un taglio di risorse per 2,7 miliardi di sterline promesse da May al malandato sistema sanitario pubblico (Nhs), ma dirottate poi sulle pensioni.