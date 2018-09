Spagna salva 466 migranti su 10 barche

(ANSA) - MADRID, 30 SET - Il servizio marittimo spagnolo ha tratto in salvo 466 migranti che tentavano di attraversare il mar Mediterraneo per raggiungere l'Europa dal Nord Africa a bordo di 10 barconi. Le imbarcazioni sono state intercettate nelle acque a est dello Stretto di Gibilterra tra ieri e stamattina.

Secondo le Nazioni Unite, oltre 300 persone sono morte quest'anno nelle acque che separano la Spagna dalla costa africana. Altre 1.600 e più sono morte mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo. Il recente picco negli arrivi di migranti in Spagna ha messo a duro prova il sistema di accoglienza nel Paese e il governo di Madrid, in particolar modo dopo che il ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha bloccato le navi di aiuti umanitari dall'attraccare nei porti italiani.