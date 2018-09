Moavero,Italia e Germania insieme per Ue

(ANSA) - MARZABOTTO (BOLOGNA), 30 SET - "Essere qui insieme vuol dire, Italia e Germania insieme, mano nella mano, per portare avanti il disegno dell'Unione Europea". Lo ha detto, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, intervenuto a Marzabotto, al fianco del ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, alla 74/a commemorazione degli eccidi del 1944.

Essere a Marzabotto, ha proseguito, mostra "non solo la volontà di ricordare quanto accaduto ma anche di far vedere quanto si è saputo costruire in questi anni" con la nascita "della Comunità Europea e poi la Ue. E' stata portata pace, amicizia e collaborazione tra popoli europei: la pace oggi sembra ovvia e scontata - ha concluso - ma non dobbiamo dimenticare che le generazioni che ci hanno preceduto davano per scontato ci potesse essere un conflitto e una guerra".