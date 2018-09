Macedonia: bassa affluenza al referendum

(ANSAmed) - SKOPJE, 30 SET - Nel referendum in Macedonia sull'accordo con la Grecia per il nuovo nome del Paese (Macedonia del nord) alle 15.00 l'affluenza è risultata del 22,8%. Lo ha riferito la commissione elettorale a Skopje. Per la validità della consultazione è richiesta una affluenza alle urne del 50% più uno degli aventi diritto. I seggi chiuderanno alle 19.00.