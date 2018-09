Macedonia: a metà spoglio, il sì a 90,8%

(ANSA) - SKOPJE, 30 SET - La stragrande maggioranza di coloro che hanno votato nel referendum di oggi in Macedonia hanno detto sì all'accordo con la Grecia sul nuovo nome del Paese ex jugoslavo. Come ha riferito in serata la commissione elettorale, con lo spoglio di poco più del 50% delle schede, il sì ha ottenuto il 90,8%, rispetto al 6,18% dei no.

Il dato sull'affluenza e' fermo al 34,09% delle 18.30, mezz'ora prima della chiusura dei seggi. La commissione non ha ancora fornito quello finale.